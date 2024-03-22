澳門消息：禁錮毆債仔前女友 拘內地男女

【本報綜合報道】一名內地少女日前聯同一名內地男子到澳門追收欠債時，涉嫌禁錮、勒索及毆打一名債仔的前女友，逼對方償還5萬元人民幣債款，執法部門於本周二將涉案男女拘捕。被捕內地少女姓周（16歲），報稱無業及沒有上學，而被捕內地男子姓趙（29歲），報稱餐飲店東主。案中的中年女事主是內地人，屬非法入境者，曾因逾期逗留被禁止入境澳門，去年1月偷渡到澳門。

逼代還5萬人民幣

周與女事主在賭場認識，本周一（18日）晚上10時，周聯絡事主，要求對方到路氹一間酒店房間聊天。事主應約抵達房間時，發現周與趙均在房內。期間，周要求事主代其債仔前男友償還5萬元人民幣欠債，事主拒絕。周和趙聞言即毆打事主，事主一度掙脫欲逃離房間，但被拉回繼續毆打，趙更取來衣架襲擊，引致事主的頭、手及腳部受傷。周憤然擲毀事主價值5,000元人民幣的手機，又威脅舉報事主偷渡到澳門賣淫。事主最終向家人籌得一萬元人民幣還款後，在本周二（19日）凌晨約4時獲釋，她隨即向酒店保安求助並報案，酒店保安員截獲涉案男女，交執法部門跟進。