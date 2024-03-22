競委會拒「寬待」 美聯覆核8月審

【本報訊】競爭事務委員會於去年底入稟競爭事務審裁處，向美聯集團及旗下公司等展開法律程序，指對方涉與中原地產等合謀定價訂實收佣金比率，涉違反競爭法。競委會要求美聯罰款，涉案高層須取消董事資格。不過，中原地產及旗下的利嘉閣因率先與該會全面合作，可按政策獲得寬待。美聯其後就沒有獲競委會寬待一事申請司法覆核，並指比中原更早尋求寬待。有關美聯被指違反競爭法的案件，昨於高院進行案件管理聆訊。據夏利士法官透露，有關的司法覆核案，已獲另一法官高浩文批出許可，庭上亦就該司法覆核案排期於8月8日至9日審理。

佣金合謀定價 夏利士法官亦決定先訂下本宗違反競爭法的審訊日期，並訂於2025年8月25日至9月12日處理，由他本人主審。另外，美聯就本案及司法覆核案均要求法庭頒令終止聆訊，最終法庭決定將該申請，交由負責司法覆核案的高浩文法官處理。

代表競委會的資深大律師陳樂信指，在邏輯上美聯提出這司法覆核申請的前設，是美聯已確認了本身曾參與合謀。根據競委會的《寬待政策》，如競委會已就某合謀行為展開評估或調查，只有首名能夠向競委會提供重大協助的合謀成員，才能獲得寬待。陳樂信續稱，美聯在申請寬待標記前，相信曾誤導競委會。陳樂信又強調，競委會在回應有關司法覆核申請時，保留就上述事項提出進一步證據的權利。

本案原告為競爭事務委員會，被告包括美聯物業代理有限公司、香港置業（地產代理）有限公司、美聯集團有限公司、美聯集團董事總經理兼執行董事黃靜怡、美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明、美聯物業住宅部港島區董事李頌賢、美聯物業住宅部營運總監張子存及美聯旗下香港置業行政總裁馬泰陽。

競委會指眾被告2022年10月至12月期間和中原集團協議制訂一手物業交易必須收取最少2%的實收佣金，認為對方行為違反《競爭條例》「第一行為守則」。不過同樣被指合謀的中原集團沒有被指控，其後得悉因率先與該會全面合作，可按政策獲得寬待。美聯於周一（18日）則入稟高院申請司法覆核，並透露相關的寬待政策屬先到先得，美聯比中原早7周已提出全面合作卻沒有獲寬待，認為並不合理並要求推翻決定。案件編號：CTEA 3/2023