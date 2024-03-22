院舍東主賄社署職員 同認罪候懲

【本報訊】一名社會福利署助理社會工作主任，涉嫌向一名私家安老院經營者收賄8.3萬元，以轉介瑪嘉烈醫院的出院病人入住對方的安老院，兩人同被廉政公署落案起訴。涉案社署人員及護老院經營者，昨在西九龍裁判法院承認串謀使公職人員接受利益罪，裁判官將案押後至5月3日求情及判刑。兩名被告均獲准保釋。

兩名被告分別是男子邱俊和（58歲，社署助理社會工作主任），及女子李麗珍（51歲，樂年護老院經營者）。案情透露，案發時邱俊和派駐瑪嘉烈醫院荔景大樓（荔景大樓）醫務社會服務單位，負責安排出院的年長病人入住安老院接受復康治療。他須遵守相關指引，只能提供社署註冊安老院名單予病人自行揀選安老院。

轉介14病人入住 樂年護老院是社署註冊安老院名單上其中一所私人安老院，由李麗珍擔任股東兼董事的公司經營。

二人承認於2018年5月至2022年9月期間分別行賄及收賄，以轉介荔景大樓的出院病人至樂年護老院。廉署調查發現，邱俊和於案發四年多期間，先後安排共33位荔景大樓的出院病人入住樂年護老院，其中三分之一病人的家屬指，邱俊和向他們推薦樂年護老院。調查又發現，邱俊和在轉介其中14名病人入住樂年護老院時，向李麗珍收取了賄款8.3萬元。案件編號：WKCC 4344/2023