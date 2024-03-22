天文台預測出籠 今年料打8次風

去年平均氣溫史上第2高 達24.5℃ 天文台昨日發布全年天氣展望，預測本年平均氣溫偏高，進入香港500公里範圍的熱帶氣旋數量預計有5至8個，屬正常偏多，而且強度較高的熱帶氣旋亦可能會增加。另外，預料本港於6月踏入風季，至10月或之後結束，綜合厄爾尼諾及拉尼娜的發展情況及其他指標，本年度風季有可能延長，即10月，甚至12月亦有機會打風。

天文台表示，面對氣候變化，極端天氣更為常見，根據世界氣象組織報告，2023年是全球有紀錄以來最暖一年。本港方面，去年全年12個月均較正常溫暖，是自1884年有紀錄以來其中一個第二暖的一年，全年平均氣溫達攝氏24.5度，較1991至2020年正常值高1.0度，而全年平均最低氣溫22.6度及平均最高氣溫27.2度，分別為有紀錄以來其中一個最高及其中一個第二高。去年全年錄得54日酷熱天氣，亦是有紀錄以來其中一個最多；以及錄得56晚熱夜，為有紀錄以來第二多。

去年的世紀暴雨令市民始料未及，天文台台長陳栢緯表示，今年仍有可能受暴雨影響，同時指出暴雨較難預測且隨機性很強，建議市民多留意天文台資訊。

陳栢緯表示，隨着氣候持續暖化，預計本港平均氣溫會較正常高，有機會進入最高氣溫前10位。而降雨量則會接近正常，介乎2,100至2,700毫米，但他同時指出今年仍有機會受暴雨影響。

另外，天文台將加強惡劣天氣訊息發放，在黑色暴雨信號生效期間，將會每小時進行簡報，又會在下半年推出月預報，預報內容包括整月平均氣溫及降雨量等級。

大帽山雷達雨季投入運作 天文台正研究增設人工智能天氣預測系統，並於天文台網站增設更多資訊供市民參考；並提到大帽山天氣雷達剛完成更換，即將在今年雨季投入運作，將監察各種惡劣天氣，包括雷暴、暴雨及熱帶氣旋等。

此外，天文台計劃增強「我的天文台」流動應用程式的服務，於今年下半年加入粵港澳大灣區天氣資訊，方便市民掌握當地的最新天氣情況。

此外，天文台將於本月23日和24日舉行開放日，並採用世界氣象日的主題「走在氣候行動最前線」，加強公眾對氣候變化及極端天氣的認識，及以實際行動應對氣候變化。