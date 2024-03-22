小童扯貓尾爆虐畜疑雲 貓Cafe致歉稱受恐嚇停業

【本報訊】最近有網紅與屯門一貓Cafe合作試食宣傳，因臨時更改時間，意外看到店內貓咪真實一面，並把箇中種種問題公諸於眾，冀店方多加關注貓咪福祉。根據涉事網紅所述，她當時擬拍攝店舖客人與貓貓的互動片段，卻拍到貓咪疑被小童用力扯尾及掹毛傷害，她目睹有關畫面，感覺貓貓未被尊重，故當場決定取消宣傳合作，又奉勸愛貓人士如果有意光顧該Cafe，不妨多花時間觀察店內情況。

網紅欲試食拍片揭發 據該網紅解釋，事件中的家長有責任阻止小童傷害貓貓的行為，但店舖既然以與貓互動作為招徠，應該要以貓的安全及感受為最大依歸。她又指出，店舖面積不大，最多可容納20名顧客，另有10多隻貓駐場，由於地方狹窄，顧客與外賣員出入時稍有不慎，便很容易踩傷貓咪。此外，店舖存在盲點、客人與店員比例不均，亦未能妥善保障貓咪安全。

「避免悲劇發生係事在人為」，她提議店舖可倣效日本貓Cafe經營模式，將用餐區與貓咪互動區分隔，互動區要有店員確保貓咪安全，同時應減少職員盲點及座位密度，讓貓咪能有所保障，減少受傷害的機會。

涉事貓Cafe事後在社交平台發文回應事件，指鑑於近日網絡流傳一段該餐廳的片段，內容令人感到不安及擔憂，店方為此向公眾致歉。貓Cafe負責人翻查「天眼」影片後，見到一名小朋友於店內角落位置擺弄貓貓尾巴，家長已作出勸阻，同時看到房間同枱兩名拍攝者拍下整個過程，直至小朋友停手離開。

店方承認，事發地點為店內盲點，得悉問題後已即時調動改善盲點情況。此外，店舖已安排受影響貓貓前往診所作詳細檢查，檢查結果一切正常。店方續稱「13隻貓貓是我們的家人」，會盡力杜絕意外再次發生，全店職員已開會討論、反省及檢討，加強對貓貓和客人的保護措施。

而事件引起網民熱議的同時，另有一名自稱是該貓Cafe前員工的人士爆料，指店舖對待貓貓不人道，如剋扣糧食、貓隻生病只到藥房買藥餵治、不停逼貓貓交配等，狠批店方只將貓咪當成生財工具。貓Cafe方面回應稱，有關網上流傳未經證實的指摘及留言，存有誹謗成分，店方已主動聯絡執法部門跟進，人員到店舖調查後，證實不存在任何虐畜行為。另外，由於受到網絡言論恐嚇，為了保障員工及貓貓安全，店舖決定暫停營業，直至另行通知。