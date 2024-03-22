東呼即應：機艙懶清潔極污穢 空姐踢爆5大伏位

東呼即應揭惡菌感染 赤腳隨時惹足癬 熱愛旅遊的港人經常坐飛機周遊列國，食飛機餐是常事，惟早前有外國空少大爆機上的咖啡壺非常骯髒，令飛機衞生問題再成焦點。有5年資歷的現役空姐向《東呼即應》爆料，透露機艙內的5大污糟伏位，餐盤枱多年沒清潔；皮膚科專科醫生則指在機艙容易接觸到金黃葡萄球菌等微生物。兩人建議乘客搭機時要注意衞生，切勿脫鞋赤腳走。

早前有位外國空少Kelvin在社交平台爆料，指絕大多數機艙服務員從不清潔飛機上的水壺，過往亦有研究指機上餐盤枱的含菌量，較廁所沖水掣多9倍；其次是常被搭客當作垃圾袋的座位前袋；而毛氈及小枕頭被指會在短途機時，未經清洗便重複使用。不過，在香港航空公司的機上衞生情況是否相似？

餐盤枱乏消毒 10年未換地氈 有5年資歷的現役空姐林小姐表示，機艙餐盤枱的確非常骯髒，每位乘客用餐後也不會清潔餐盤枱，而清潔人員亦不會逐一打開餐盤枱清潔消毒，長年累月沒曾清潔，因此乘客發現餐盤枱有污漬的情況時有發生。座位前袋亦因有乘客把抹了鼻涕的紙巾、眼罩或食物等放進那裏，相信較餐盤枱更為骯髒。

林又提到，機艙地氈亦十分污糟，因清潔人員只會用吸塵機清潔，從未曾作深層清潔，即使新冠疫情期間，亦只會噴灑消毒藥水，而飛行逾10年地氈亦幾乎從沒更換，因此極之骯髒。而廁所雖為清潔人員最着緊的地方，亦會用多點消毒用品清潔，但由於廁所內的膠地板非常難清潔，航行過程中人員只會用紙巾吸走尿液，很難完全清走尿液，亦會留下尿漬，令尿味充斥廁所內，所以廁所地板是極之污糟。另外，她又說座位內常殘留塵埃、薯片碎片、食物殘渣等，清潔人員亦甚少清潔座位，故此也很污糟。

皮膚科專科醫生陳俊彥表示，乘客在機艙容易接觸到細菌、金黃葡萄球菌等微生物，比較濕的位置則有機會存在銅綠假單胞子桿菌，有機會引起皮膚感染，引發毛囊炎；真菌亦會引致我們常見的手癬、足癬即「香港腳」等。

倡消毒濕紙巾 抹拭接觸位置 該空姐教路，要用消毒濕紙巾抹拭乘客有機會接觸到的位置，例如座椅扶手等，亦不建議在機艙脫掉鞋子，自備即棄拖鞋穿着或是一個好選擇；醫生亦指可穿着長袖衣物，減少皮膚外露。若皮膚出現敏感而身上沒有止痕膏，乘客可用護膚膏塗在患處，或者以冷或室溫水弄濕毛巾冷敷，以減少痕癢，防止抓破皮膚令環境中微生物走進皮膚內。

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