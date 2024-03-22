7個校網派首三志願成功率逾80%

【本報訊】本港適齡學童人數減少，教育局最新發表的《2023年度小一入學報告書》顯示，去年大部分校網統一派位成功率均有上升，全港36個校網中，多達25個校網在統一派位階段的首三志願成功率上升，有7個校網的首三志願成功率更超過八成，其中傳統名校林立、競爭激烈的中西區11校網和九龍城41校網，成功率各高達83.72%和82.39%，前者更是眾多校網中成功率最高，後者獲派第10志願以外的學生人數比例反而跌至僅7.39%。成功率最低的則是元朗74校網，首三志願成功率僅56.18%，但已較前年上升4.51個百分點，而成功率下跌的校網，則包括學齡人口下跌的東區14、16校網和南區18校網。

在自行分配學位階段，去年未能用盡自行分配學額的學校共有165間，佔所有學校36.6%，較2022年度增17間，按年上升11.5%。至於用盡「世襲生」限額的學校數字，則由去年的189間回落至147間。而上年度是首次開放網上平台供家長遞交小一入學申請，報告書指去年有8,126名家長登記成為用戶，只有4,301人通過平台選校，僅及分配學位總數的10.4%。

升小人口跌 易入心儀校 本身是小學校長的議員朱國強認為家長難免對新的平台欠缺信心，相信今年度會有更多家長有信心使用。而首三志願滿意度上升的校網眾多，反映升小人口下跌下學生更容易入讀心儀學校，家長亦在選校時更進取，惟升小人口下跌的東區和南區成功率不升反跌。