濫用2元乘車 議員促每月設優惠上限

【本報訊】在逾千億港元財赤下，政府要壓縮開支，早前曾提及將於年內檢討長者2元乘車優惠計劃，隨即惹起爭議。議員陳紹雄建議，將計劃每人每月設上限，例如拍卡超過1,000元，就不再享有相關優惠，坊間亦有提議計劃可以用折扣或限制乘車次數等，每個建議方案都涉及效益成本。

陳紹雄昨在電台節目稱，計劃使用者應該是「應搭就搭」，而不是「任我搭」，相信市民會認同公帑「應使得使」。若計劃有任何修改應盡快推出，但亦要平衡社會大眾能否接受。當局應避免因為推行得不好，而將原本的德政反變成社會怨氣或困擾。

議員管浩鳴在同一個節目表示，計劃推出至今，車費已增加超過30%，建議將2元乘車優惠增加至4元或5元。社會資源有限，未來10年長者人口將增加至三分一，當局要留意相關長者福利政策。

下年度開支將增至60億 勞工及福利局周三（20日）表示，下個財政年度2元優惠計劃資助開支預算，將增至60.1億元，較今年度多近50%。局方指檢討計劃時會考慮不同方案。