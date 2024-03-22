國泰大削航班 機師工會倡政府增加競爭

【本報訊】國泰航空去年底至今年2月間取消了786班航班，不少出行旅客大受影響。立法會經濟發展事務委員會今日會討論民航處調查事件的報告，代表國泰機師的香港航空機組人員協會向立法會提交意見書，建議港府應獨立調查香港航空業的現況，並考慮國泰控股安排及是否應扶持其他航空公司增加競爭，該會重提國泰在疫情時裁減機師一事，斥該公司管理層為盈利不顧香港航空業發展。

運輸及物流局的文件則顯示，去年12月28日至2024年2月29日期間，國泰取消786班客運航班，佔總航班量的4%以上。該公司指取消航班涉多個因素，包括內部規劃問題和低估了候命機師人數水平。當局則指，事件反映國泰航空缺乏有效的機組人員規劃。國泰承認不足之處，並表示公司欠缺一個能夠主動和詳細追蹤各種監控參數（包括個別機師可用飛行時數）的系統。

2月機場客運量420萬人次 另外，香港機場管理局昨天公布本港機場的2月份航空交通量，月內機場客運量有420萬人次，飛機起降量27,615架次，較去年同月的低基數分別增加96.5%及69.3%。機管局指，航空交通量有明顯增幅，與農曆新年假期帶動各類別客運量上升有關，當中以往來東南亞、中國內地及台灣的升幅最高，而機場於2月7日至18日（農曆新年假期及前後）平均每天處理逾15萬人次旅客，以及超過960架次飛機起降量。機場於2月18日錄得的客運量達160,600人次，於2月7日的飛機起降量為1,029架次，均為今個農曆新年假期間最高的單日高峰。