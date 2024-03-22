3男女認串謀非法集結 4‧2判刑

【本報訊】2019年8月25日荃灣一帶有示威者聚集，最終由非法集結演變成暴動，及後有多人被捕。其中涉及10人的案件早前已被交往法庭處理，當中7人已認罪及判刑。餘下3人的案件則原定於昨日在區院開審，3人否認串謀暴動罪，但承認作為交替控罪的串謀非法集結罪，其中兩人各另承認一項無牌管有通訊器具罪。法官把案件押後至4月2日判刑，期間3人均需還押。

兩男另管有無線電收發機 3名被告分別是潘世傑（30歲，機械技工）、羅雅婷（46歲，女，無業）及區曉鋒（40歲，機械技工）。3人同被控一項串謀暴動罪，指他們於2019年8月25日，與湯衛國、梁啟彥、謝信誠、鄧志康、簡子聰、陳慶龍、鄧可盈，及另外兩名男子，串謀在葵涌及荃灣附近一帶暴動。他們否認控罪，但承認作為交替控罪的串謀非法集結罪。該罪指3人於上述時間及地點與上述人士一同參與非法集結。

羅另被控一項管有攻擊性武器罪，指她在同日同地管有一支金屬棒，她否認控罪，並獲准於法庭存檔。兩名男被告各承認一項無牌管有通訊器具罪，即管有一套無線電收發機。

案情指，有人申請案發當日下午在荃灣及葵涌區舉行公眾遊行及集會，獲發出不反對通知書。但當日下午示威者作出暴力行為，包括在德士古道及馬頭壩道一帶集結，並以圍欄及雜物等與執法人員對峙，並用雷射筆照射防線，其後更投擲磚頭及汽油彈。下午5時許人員在現場附近永順街荃灣屠房外，發現停泊3部私家車，截查下發現3名被告及其他人分別在3輛車內，且有裝備等。案件編號：DCCC 117-118/2022，DCCC 47/2024