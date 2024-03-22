參與金鐘暴動 設計師囚26月

【本報訊】2019年6月12日立法會處理《逃犯條例》修訂草案二讀，示威者當天早上起包圍立法會，及後金鐘夏慤道一帶爆發衝突。事隔近4年後，一名任設計師的男子被指有份參與當日在夏慤道的暴動，而被起訴一項暴動罪。該漢昨於區院承認控罪，被法官李慶年判囚26個月。李官指包括被告在內的年輕人，懷着改變社會的理念，以違法方式去表達，最終害人害己。但李官認為被告涉及的暴動規模和嚴重性只屬同類案件較低至中等程度。

官指違法表達 害人害己 被告梁智堅（28歲），報稱助理設計師。控罪指他於2019年6月12日在夏慤道附近，與身份不明的人一起參與暴動。案情指有人於6月11日透過社交平台號召示威者包圍立法會綜合大樓至翌日，以阻止條例草案在當日在立法會會議宣讀。當日早上約8時起，數千名示威者沒有在執法人員所指定地點進行公眾集會，並佔據夏慤道所有行車線，用鐵欄等雜物架設路障，向人員投擲頭盔、雨傘和磚塊等物品，衝擊警方防線。

至下午5時，數百名示威者集結於添美道位置。戴着藍色口罩、迷彩色上衣和白色手套的被告其後由示威者人群中走到前排，繼而拿出電話鏡頭面向人員。人員向前推進，被告仍站於原地，當推進到被告位置，他反推撞前排人員，但最終被制服和拘捕。案件編號：DCCC 633/2023