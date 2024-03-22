李宇軒：英政客來港監選 Mark Simon墊支50萬元

到訪期間 與李柱銘陳方安生酒店密談 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。偷越邊境12名香港人蛇之一的「香港故事」成員李宇軒，續以從犯證人身份作供。庭上透露，2019年區議會選舉期間，「重光團隊」曾邀外國學者及政治人物等監選。李柱銘和陳方安生曾在酒店和監選的英國議員見面，談香港民主情況，黎智英助理Mark Simon就活動墊支50萬元。

李宇軒表示，由於他曾在2019年9月出席聯合國人權理事會，因此本案認罪被告之一、法律助理陳梓華認為，若由李宇軒做國際游說工作會比較有效。在陳牽線下，李認識黎智英助理Mark Simon。同月，Mark Simon約定與李宇軒出席美國參議員Rick Scott訪港會面場合，該會面在同年9月29日進行。事前，陳梓華曾私下聯絡李，說Mark Simon指示李，要讓Rick Scott知道，他們可協助對方出選2024年美國總統，並提醒李應該談哪些話題。

李宇軒續指，2019年「重光團隊」搞了個活動，邀請國際觀察員來港，監察2019年11月24日進行的香港區議會選舉。參與者包括英國上議院議員阿爾頓（Lord David Alton）及英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）。李宇軒憶述，阿爾頓及裴倫德訪港期間，曾和李柱銘及陳方安生在油尖旺區一間酒店房間會面，李宇軒有份出席。期間，阿爾頓說會盡量利用議員身份，引起外界關注香港民主狀況，裴倫德則會協助阿爾頓。2019年11月21日，Mark Simon曾經轉帳50萬元到李宇軒的私人銀行戶口。李解釋，這是因為當時正辦監選活動，他向陳梓華說「可能唔夠錢搞」，陳說會想辦法，之後Mark Simon便轉帳。

制裁名單轉發朱牧民 至2019年12月，李宇軒到美國國會山莊，跟朱牧民以及同是美國共和黨參議員的Rick Scott、Todd Young及Ted Cruz等人見面。席間李宇軒講及香港民主運動的情況，並請對方採取行動回應，但沒有論及詳情，大致與《香港人權與民主法案》等事宜有關。會面後，他將由「重光團隊」成員製備的一份文件轉發給朱牧民，再由朱牧民決定，是否有需要交給相關美國議員。

控方在庭上展示該文件，文件列出建議制裁的名單及背後原因，制裁對象包括前特首林鄭月娥等香港官員。李在庭上稱，他沒參與製作文件，他收到文件後，只簡單望了一眼。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另外單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

李宇軒證供重點表