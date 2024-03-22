醫健：職場健康：預防心腦血管病

心腦血管病，包括心臟病及中風是香港常見的致命疾病，根據衞生署評估，每十名45至54歲香港人士中，便有近3名屬此類疾病的中等或高風險人士，反映此病有年輕化趨勢，並影響不同年齡層的在職人士，情況值得關注。一些個人因素，如不良的生活習慣和精神壓力等，可能增加罹患心腦血管疾病的機會，甚或引致在工作時病發。因此，建立健康的生活模式及妥當處理工作壓力對預防心腦血管病尤其重要。