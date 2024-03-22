醫健：職場健康：預防心腦血管病
心腦血管病，包括心臟病及中風是香港常見的致命疾病，根據衞生署評估，每十名45至54歲香港人士中，便有近3名屬此類疾病的中等或高風險人士，反映此病有年輕化趨勢，並影響不同年齡層的在職人士，情況值得關注。一些個人因素，如不良的生活習慣和精神壓力等，可能增加罹患心腦血管疾病的機會，甚或引致在工作時病發。因此，建立健康的生活模式及妥當處理工作壓力對預防心腦血管病尤其重要。
實踐健康飲食：多進食蔬果、全麥類等高纖維食物，避免吃過量糖分，減少進食內臟、人造牛油、油炸食物等，以免血膽固醇過多而在血管壁積聚，使血管硬化和受到阻塞。戒煙及避免飲酒，因為煙酒會增加患上心腦血管病的機會。
恒常體能活動：恒常體能活動能促進心臟功能、防止血管老化和增加心肌血液循環。除了日常運動（例如快步行、踏單車、游泳等）外，一些非運動性體能活動（例如走樓梯和做家務）亦有幫助。
妥善處理壓力：壓力過大會引致血壓升高及心跳加速，可增加心血管病的風險。面對工作壓力時，應了解壓力來源，與同事及上司多作溝通，做好時間管理，保持正面思維及練習鬆弛技巧，有需要時應尋求專業人士協助。
在職人士定期進行心腦血管疾病風險因素篩查，有助及早發現這些慢性疾病，以作出適當治療和跟進。職安局與勞工處推出為期3年的「護心計劃」，提倡3個「及早」：「及早篩查」、「及早預防」和「及早管理」，讓建造業和物管業僱主、僱員認識和關注心腦血管病的相關風險因素，鼓勵他們奉行健康的生活方式。更多「護心計劃」詳情可瀏覽以下專頁：https://bit.ly/3bSF4tC。
職業安全健康局
www.oshc.org.hk
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