工地安全計分 初步釐定10項評核

【本報訊】工業意外一宗都嫌多！建造業議會正與業界研究建立「前線人員安全表現紀錄計劃」，對工人在工地安全進行計分。議會執行總監鄭定寕昨日與傳媒聚會時表示，正就該計劃諮詢業界，強調評核涵蓋工地所有人員，故標準需達一致性，避免因不同工地或人而導致出現差異，初步已釐定10多項評核範圍及內容，譬如針對佩戴安全帽、扣尾繩等，另會考慮設立上訴機制，望於今年年中推行。

針對安全帽扣尾繩 鄭定寕表示，該計劃每分每秒都會進行，一旦發現工人表現出現異常便會記錄，而計劃方向大致會分為兩方面，若工人表現優良可獲獎勵，會方正積極考慮業界過往一貫做法，例如派現金券等；若工人表現欠佳則需擇日再上培訓課程。他強調記錄工人表現前必須得到對方同意，計劃亦非鼓勵工人「篤背脊」，所謂的再培訓課程，旨在提醒工人有哪一方面應多加留意改善，即使工人拒絕上課亦不會解僱，但會繼續多番提醒。

談到評核公正性，鄭指該計劃下前線工人將由其主管及安全主任進行評核，至於他們對上，亦有其直屬上司進行評核，以確保公正性。私隱方面，他強調非常尊重私隱，工人即使被記錄，只會有工人自己、受僱公司的管理層所知，不會在業界互通，亦不鼓勵業界出現消息互通情況。他又指與業界討論後，初步構思再培訓完可抵銷工人的紀錄。