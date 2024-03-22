奪命工傷 木廠供稱無人在場 告密信指隱瞞真相

家屬促還死者公道 勞處查找責任誰屬 上水文錦渡路沙嶺一間木廠本月14日發生一宗奪命意外，貨車司機梁偉健工作時被貨車上塌下的一捆木方壓斃，木廠供稱事發時無其他人在場。但死者家屬一直不接納此說，工業傷亡權益會昨日聯同死者家屬召開記者會，透露接獲匿名告密信，指有木廠職員涉嫌夾口供，甚或有閉路電視看到事發時有剷車進行搬運工作，質疑有人隱瞞真相，要求當局查明真相，還死者一個公道。勞工處高度關注事件，正全速進行全方位調查（包括搜集證據及與相關人士會面）以確定意外成因，查找責任誰屬。若調查發現有違例事項，定會依法處理。

工權會幹事謝欣然表示，意外後曾分別向勞工處及執法部門查詢調查進度，當局回應指涉事木廠閉路電視拍攝到，事發時有剷車正進行搬運工作，與木廠最初說法稱當時無人在場有出入。

匿名指涉教唆員工夾口供 她又透露，日前接獲一封告密信，信中透露木廠老闆涉嫌教唆員工夾口供，譬如指當時並無他人在場，甚至指意外是由梁姓死者自行拆除綑綁木方的「飛機帶」所致，圖隱瞞真相。

團體料搬運木材移位倒下 工權會根據目前掌握的資料估計，事發時有人搬運木材，致木材移位及倒下。死者家屬亦質疑，涉事木材擺放平整，若無人觸碰，木材根本不可能會從車上倒下。死者弟弟又指，胞兄離世多日，至今真相未明，感到很心痛及傷心：「唔明點解今時今日都未有消息？」他表示只想相關部門還一個公道給死者。

梁弟又指，胞兄自去年11月起已開始在同一車行工作，並非首次為涉事木行送貨，他已與胞兄的直屬僱主會面，指對方樂意承認僱傭關係，並已安排一筆恩恤金；至於木廠方面，則以事件已進入司法程序為由，暫未曾會面商討事後安排。

事發於本月14日，貨車司機梁偉健在打鼓嶺文錦渡路一木行，懷疑協助解開「飛機帶」、準備卸下木材期間，忽有逾百條共重1.7噸木方塌下，梁被發現頭部遭擊中，當場慘死。他生前未婚，與父母同住。梁弟透露現時父母每日都以淚洗面，「基本上晚晚都瞓唔着」。