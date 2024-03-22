賀年食品價升 2月基本通脹按年增1.2%

【本報訊】上月通脹繼續擴大，政府統計處公布今年2月份整體消費物價按年上升2.1%，較今年1月的相應升幅（1.7%）為高。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，2月基本通脹率按年增1.2%，亦較1月（0.8%）為高。按年升幅擴大主要是受農曆新年影響導致食品價格上升。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，2月份錄得按年升幅的是煙酒，上升6.1%，其次為外出用膳及外賣、雜項服務，分別升3.6%，而住屋及交通分別升3%及2.3%。不過，電力、燃氣及水按年跌幅最多，達7.8%，耐用物品亦挫1.4%。

統計處提到，每年首兩個月的消費物價會受農曆新年時間的影響而較為波動，由於今年農曆新年在2月份，而去年則在1月份，因此數字的按年比較可能會受到某程度的影響。以2024年首兩個月合併計算，綜合消費物價指數按年升1.9%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，基本通脹率則升0.9%。

港府表示，基本通脹率在今年首兩個月維持溫和，外出用膳及外賣的價格繼續錄得相對快的升幅，但基本食品的價格按年下跌，而能源相關項目價格進一步向下，其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。當局展望，整體而言通脹在短期內應會保持溫和。儘管本地成本或會隨着香港經濟繼續增長而面對一些上升壓力，外圍價格壓力應會進一步緩和。

地盤工人數量加12%最多 另外，就業人數逐步回升，統計處披露，去年12月有逾272.2萬人在私營機構工作，較2022年同月多20,800人，升幅達0.8%。當中升幅最多為地盤工人，達12%；其次為升5.1%的藝術、娛樂、康樂及其他服務業人員。而進出口貿易、專業及商用服務業仍為最多人從事的行業。不過，批發業及進出口貿易業就業人數則按年減少。而去年12月私人機構的職位空缺達73,070個，與2022年同期數目相若，教育業佔7,920個。