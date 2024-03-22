古洞北新發展區工程 申撥逾325億元

【本報訊】港府積極發展北部都會區。發展局近日向立法會提交文件，為配合古洞北/粉嶺北新發展區餘下階段發展，需要進行地盤平整和基礎設施工程，初步估計需要申請325.18億元撥款，若獲立法會財務委員會批准撥款，土木工程拓展署將於今年年中起展開工程，目標2029年起開始入伙，並在2031年或之前完成整個古洞北/粉嶺北新發展區的地盤平整和基礎設施工程。

首階段已開展 料2026年入伙 根據文件顯示，古洞北/粉嶺北新發展區的總發展面積為320公頃，分為兩階段進行，包括第一階段有73公頃，而今次申請涉及的餘下階段則有247公頃。該局表示，第一階段發展的地盤平整和基礎設施工程已於2019年展開，預計首批公營房屋可於2026年入伙。在全面發展後，古洞北/粉嶺北新發展區將提供合共約8.62萬個房屋單位，當中有約5.75萬個為公營房屋，可容納新增人口約22.7萬人。

今次申請的擬議工程包括，地盤清理及平整，建造道路和基礎設施；興建粉嶺繞道（西段）和寶石湖路行車天橋、擴闊粉嶺公路以連接古洞北新發展區等；以及其他基礎設施工程，包括排水、排污及供水系統、活化河曲和河畔涼亭、園境美化工程和其他相關工程等。發展局指，土拓署會盡量壓縮工程時間，爭取在約7年半內完成工程。