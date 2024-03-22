房屋署長：做業主係成就 籲年輕人努力賺錢買樓

【本報訊】公屋輪候時間長，高官出盡法寶呼籲年輕人勿排公屋。房屋署署長羅淑佩近日接受訪問時表示，聽過有人為申請公屋而「減薪躺平」，但她認為年輕人應積極向上，坦言「做業主都是人生的一種成就」。她又提及兒時居於葵涌石蔭邨公屋，度過了一個開心的童年，並長大後讓父親搬離公屋，希望為下一個居民提供向上流動的機會。

對於近年有不少年輕人很早就開始輪候公屋，甚至有人為等公屋而「減薪躺平」。羅淑佩表示，後生開始排公屋就上到樓純屬錯覺，「怎麼可能一生人都只是在公屋的資助限額、入息限額和資產限額的下面」？她寄語年輕人應努力工作賺錢，往置業階梯向上爬，「做業主都是人生的一種成就」。

接任房屋署署長半年有多，羅又表示，公屋政策以前是各政黨的「兵家必爭之地」，雖然近年選舉改制後減少爭執，但工作壓力仍然不少，「好彩我自己都公屋大，有啲嘢唔使重新學嘅，呢個位係返嚟做一個小小嘢都可以為好多人帶來改變生活，甚至生命嘅政策範疇，咁我好開心」。