綠置居首次 推646呎3房2廁

麗玥苑特大戶型 部分可望泳池景 最新一期「綠置居2023」即將接受申請，房屋委員會昨日公布售樓資料。今期唯一新建居屋項目的長沙灣麗玥苑，位處市區，地理位置不俗，而且更提供特大646平方呎房型，市民若有興趣就要覷準B座及C座的8號室，此戶均屬三房兩廁一廳型，為綠置居史上首次的特大戶型！

根據房委會上載的麗玥苑開則等售樓資料，B座和C座8號單位均屬特大單位，提供兩個廁所，料可劃成3房兩廁，其中C座8號單位景觀，可望到一街之隔的深水埗公園游泳池及部分內園景的羽毛球場，座向東南；而B座8號單位則部分景觀望向行人通道升降機及深水埗公園游泳池。

C座12至20號室 有海景難開揚 而C座12號室至20號室，則屬望海方向的單位，座向南及西南，但由於距離海邊仍有一段距離，加上前方有海達邨及凱樂苑等高樓，或難有開揚海景可看。

麗玥苑亦有提供不少康樂和社區設施，包括地下長者鄰舍中心、安老院舍及幼稚園，亦有籃球場、羽毛球場、公用遊樂區等，滿足居民需要。地理位置鄰近長沙灣蔬菜批發市場及包裝中心，一街之隔亦有深水埗公園游泳池，以及西九龍法院大樓。

麗玥苑共提供2,359個單位，關鍵日期預計約在2027年4月30日，單位實用面積介乎280平方呎至646平方呎，售價由153.8萬至460.5萬元不等，若以首期5%計算，最平單位只需7.7萬元便可成功上車。

除了新建居屋屋苑之外，今期亦有3個重售項目，包括鑽石山啟鑽苑單位、油塘高宏苑及馬鞍山錦柏苑，重售單位數目約為200伙。今期綠置居將於下周四（28日）起接受申請，預計於第二季攪珠，第3或第4季開始揀樓。

議員梁文廣表示，相信今期新建居屋不會滯銷，因為近期房委會公屋打擊濫用的措施較多，一些負擔能力或收入較高、資產較多的居民，大多開始認真考慮購買居屋；加上今期麗玥苑的地理位置優越，又有大單位，相信會吸引更多公屋居民考慮置業。