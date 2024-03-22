興建出土 港鐵宋皇臺站展500文物

【本報訊】為了紀念兩位曾經到港逃難的宋末皇帝而雕刻的宋皇臺聖山遺址，隨着港鐵宋皇臺站啟用而再成熱話。港鐵在興建此站時，更發現大批古物。港鐵委託考古專家進行考古發掘，出土大量宋元時期的考古遺存。而古蹟辦與港鐵合作，安排有關出土文物自2021年6月起，分批在站內展出。港鐵昨日公布，由今天開始，展出新一批文物，共展出超過500件興建宋皇臺站時發現的出土文物，包括宋元時期的青瓷、文房用具、建築構件及墨書銘陶瓷器等，大部分屬於首次展出，市民可於車站近距離欣賞。