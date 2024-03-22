被譏似靈堂 東九LED花海 急遮蓋

斥50萬設打卡地標 早白晚藍色調 當局在去年的《施政報告》中提出邀請18區各自為當區設置富有特色的「打卡」地標，吸引市民和遊客「打卡」留念。觀塘區和西貢區打卡點日前相繼開幕，不料卻惹起社會廣泛關注，有指東九文化中心外花50萬建成的打卡點似「靈堂」，亦有指將軍澳打卡點出現滲水問題，安全性存疑。

原定3‧26啟用 裝置未完工 民政事務總署向全港18區額外撥款100萬元，建打卡點地標，其中一個位於東九文化中心外的階梯設立LED玫瑰花海布置，工程造價為50萬元，原定於本月26日開始啟用。但有網民將花海的照片上載到網上，見晚上試燈時現場花海為藍色，日間花海為白色，有網民笑謔設計似「靈堂」，另有人稱「死咗人咩？」而現時花海已被圍封及用帆布遮蓋。

對於被質疑似靈堂，區議員張琪騰指知悉市民「有啲咁嘅感觀」，但他就坦言「我自己就無乜呢種感覺……好坦白。當然大家每個人睇任何一啲藝術裝置，或者事物、景物都會有唔同睇法。」

議員顏汶羽則指，相信觀塘區議會及民政處收到市民不同意見，會作處理及跟進。他又稱該處人來人往，是該區居民來往港鐵站的必經之路，裝置受到關注是「預料之內」，認為東九龍文化中心將是九龍東的新地標，能吸引觀塘區居民或鄰近地區市民前來「打卡影相」，相信裝置選址合適，而有關裝置亦尚未完工，相信完成後會更佳。

將軍澳夜光行人徑滲水 另外，西貢民政處亦在將軍澳百勝角灣畔徑部分位置，鋪上夜光螢石及夜光沙粒，物料於日間吸收足夠紫外線後，夜間閃耀出光芒，營造「腳踏星河」的效果。夜光行人徑前日開放，有市民經過時隨即「打卡」，亦有不少人選擇繞道避開，似乎不知道可以逕直走過，亦有人踏過後檢查自己鞋底。而夜光行人徑亦出現滲水，四周有滲水水漬。

對此，西貢區議員林俊嘉則指出，該短版夜光行人徑屬試驗版，區議會打算先檢視試行效果再決定是否延長行人徑的長度，因此暫時未有就此做宣傳。林認為目前試行結果不錯，支持延長行人徑，但建議多就該徑作宣傳以了解實際人流和對附近居民的影響，又表示不擔心夜光會造成光污染，因為政府有進行環評。