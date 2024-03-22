過去3個月 公院醫護流失率趨緩

【本報訊】香港醫療人手緊絀，當局正從不同地方引入醫護。醫院管理局昨表示，過去3個月醫護流失情況有改善趨勢，截至今年1月底，過去12個月醫生流失率為5.4％，護士流失率為8.6％，均比去年同期有改善，另有2,413名醫護人員接受退休後重聘，包括約150名醫生以及537名護士，進度理想。他續指，過去12個月，有351名離職醫生及2,321名離職護士，新聘醫生和護士分別有587位及2,539位，均錄得正增長。

下月到英國搶人才 搶人才方面，醫管局主席范鴻齡指出，3個月前成立環球醫療人才的招聘中心，至今已向非本地培訓醫生發出超過200份聘書，其中143人已受聘，其餘仍在商討細節，形容招聘進度良好。他續指，醫管局下月會再帶隊到英國倫敦和曼徹斯特進行招聘，並會研究於下半年在澳洲、加拿大等地舉辦線上形式的推廣活動，希望吸納更多醫護人員。他預期，至今年底會有超過250名非本地培訓醫生到港工作，包括長期聘用200人，其餘是作短期培訓交流。

此外，醫管局將於年底前向政府提交關於公營醫療服務的收費檢討建議。范鴻齡表示，不排除向政府建議增加或減低若干項目的收費，以逐漸改變病人求診習慣。醫管局行政總裁高拔陞補充，急症室需求龐大，相信不能單靠調整收費分流病人，亦需要私營醫療及藥劑服務的配合。高又提到，過去農曆新年為「非緊急」和「次緊急」病人提供的特別退款安排，運作經驗正面，會積極考慮在復活節期間採用。對於醫管局在兩個月內有3宗醫療事故，高拔陞指，相信近日的醫療事故屬個別事件，指每一事故的成因和改善措施不一，需要留待根源調查委員會提交報告。