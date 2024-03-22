長服部分乙肝藥物 老人骨折風險增

【本報訊】本港整體人口中有約6.2%，即46.5萬人帶有乙肝病毒，但其部分治療藥物會令年老患者的骨折風險增加。香港中文大學醫學院最新研究發現，老年患者在接受醫治乙型肝炎藥物「富馬酸替諾福韋」（簡稱TDF）超過兩年後，骨折風險明顯較接受另一種乙肝藥的患者為高；若服用TDF約8年，累積骨折發生率更高達10.2%。中大研究團隊建議，醫生在處方乙肝藥物時，應更全面考慮患者的身體狀況，並呼籲長者攝取足夠鈣質、維他命D和蛋白質，以預防骨折。

中大研究團隊最新分析本港逾4萬名60歲或以上、乙型肝炎患者的數據，比較他們在服用的抗病毒藥物「恩替卡韋」（簡稱ETV）及TDF後出現骨折的風險。結果發現，患者服用TDF超過兩年後，骨折風險會較服用ETV的患者為高，例如服用ETV的患者在治療第5年的累積骨折發生率為4.7%，服用TDF患者則為6.4%；而服用ETV的患者在治療第8年的累積骨折發生率為6.8%，服用TDF患者更升至10.2%。

宜攝取足夠鈣質 中大醫學院內科及藥物治療學系教授兼中大醫學數據分析中心主任及肝臟護理中心副主任黃麗虹表示，部分慢性乙肝患者需長期服藥，有必要深切了解藥物對身體的長遠影響，TDF雖然療效顯著，但其中一個可預期副作用為減低骨質密度，長期服用此藥的長者若意外跌倒，就會更容易骨折。研究團隊建議，長者預防骨折方法有多種，包括攝取足夠鈣質、維他命D和蛋白質；遠離煙酒；適量運動等。