大腸癌篩查逾42萬人 2900市民確診

6成屬早期 驗大便隱血增生機 大腸癌是本港第二大癌症殺手，2022年就有2,270人死於大腸癌。衞生署數據顯示，截至去年12月底，已資助超過42萬名市民接受大腸癌篩查，在交回的大便樣本中，有63,900人、相當於16.3%的檢查結果呈陽性，要轉介照大腸鏡，當中2,900人確診大腸癌；有六成屬早期，經計劃及早檢查可大大提升癌症存活率。另外有3.3萬人有大腸息肉，切除後可以減低患癌機會。

衞生署指，透過篩查確診大腸癌的患者有近6成屬於早期，有助提高治療成果；相比下，並非參與篩查計劃而確診的患者，只有4成屬早期。

早期患者存活率95% 署方指，早期的大腸癌患者存活率可達95%。在數據方面，2021年本港共有38,400多宗癌症新個案，當中大腸癌佔5,800多宗，位列第二位。2022年有14,700多人因為癌症死亡，當中2,270人死於大腸癌，同樣位列第二位。

隱血測試兩周內揭盅 衞生防護中心非傳染病處主任何家慧表示，大腸癌的確有一些症狀可以觀察，如大便帶血或大便習慣改變，但患者病發初期並沒有任何病徵出現，很多時肉眼看不到大便有血，因為血絲可以很微少，市民不要以為眼見不到大便有血就等於無事，經由大便免疫化學測試才可測出大便中的隱血。

她呼籲合資格香港居民，盡早預約參與計劃的基層醫生，進行第一層的大便隱血測試，過程十分簡單，只需回家用醫生提供的大便測試棒，沾取小部分大便，然後放回測試樣液中，將測試包整個投進遍布18區36個樣本收集站中的其中一個，便可等約一至兩星期，經由電郵或電話訊息收取報告結果。

她認為，計劃到現在的成效理想，據2019年香港癌症策略的討論會議，當時在2014/15年度，只有28%的50至75歲沒有病徵人士，他們希望在2025年，會有3成合資格人士已接受篩查；在2020至22年度，政府普及大腸癌篩查後，已有4成合資格人士接受篩查，已達當時目標，參考外國情況暫未有計劃調整合資格年齡。

大腸癌篩查計劃在2020年全面推行，合資格人士包括50至75歲、沒有大腸癌徵狀，每兩年到參與計劃的私營醫生接受大便免疫化學測試，如結果呈陽性，會安排照大腸鏡檢查。目前合共有超過1,200名醫生參與有關計劃。