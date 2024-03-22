網上交友留神 兒童遭性侵案增

【本報訊】兒童網絡活動涉性罪行案件大增，各界昨參與「保護兒童免受網絡性罪行威脅」跨專業研討會，討論保護兒童免受網絡性罪行威脅。執法部門指本港近期涉及兒童被網友色情勒索、詐騙、甚至性侵的案件有所增加，而學生更成為去年經常提及「裸聊勒索」及「援交騙案」的主要受害者，佔了這兩類案件兩成，總共多達900宗。

去年最細受害人僅9歲 另外，與兒童網上活動有關的性罪行案件，亦都呈現有上升趨勢，去年最年幼的受害人只得9歲。年輕一代正面對嚴峻的網絡性威脅，呼籲以跨專業方法解決問題。

根據數字，科技罪案由2014年的6,778宗，增加至去年的34,112宗，佔整體罪案超過三成半，升幅近5倍。執法部門推出了多項措施，包括「保護兒童網絡應用程式」等。是次研討會促進了不同專業之間的合作，為維護兒童的安全和福祉而努力，希望可以做到「一加一大於二」的效果。研討會超過500名執法部門人員、家長、校長、教師、社工和兒童服務工作者線上線下同步參與。

為針對各類科技罪案，執法部門一直投入大量資源，推出了多項措施，包括「守網者網站」、「防騙伺服器」，以及「保護兒童網絡應用程式」和各類適合兒童的防罪繪本及動畫。現今社會，年輕人生活同網絡密不可分，兒童在網絡上學習、娛樂和結識朋友時，有機會不慎陷入危險陷阱，要有效幫助兒童預防及打擊相關威脅，需要各界合力，從多方面了解情況。