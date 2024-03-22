YouTube屬美公司 淫審手鬆惹質疑

【本報訊】YouTube淫片氾濫無王管，東方伸張正義，已先後7次檢舉YouTube渲染色情暴力。早於2022年4月19日去信政府部門，之後在去年12月21日、今年2月7日、23日、3月1日、8日及15日致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴，促嚴肅跟進及正視問題，勿姑息YouTube。不過，政府打擊不良資訊不力，過去檢舉的影片雖裸露性器官及意識淫穢，惟至今無一被評為第Ⅲ類禁止發布的淫褻物品。評級雙重標準一直惹詬病，不禁令人質疑是否因為YouTube是美國公司而評級手鬆。

Kelly Brook打格相 選擇性執法 東方2022年4月19日首次檢舉YouTube渲染色情暴力又侵權；去年12月21日第二次檢舉，結果電影報刊辦呈交其中5條片，其中3條片評為Ⅰ級，兩條片評為Ⅱ級，後來已下架；東方於今年2月7日第3次檢舉，結果呈交了5條片，均評為Ⅱ級，後來已下架。2月23日第4次檢舉，結果呈交5條片，均評為Ⅱ級，仍未下架；3月1日第5次檢舉，暫未有結果；3月8日第6次檢舉，5條片均評為Ⅱ級；3月15日第7次檢舉，亦暫未有結果。電影報刊辦指已於3月8日收到東方對影片分享網站YouTube的投訴，將會按照《淫褻及不雅物品管制條例》跟進相關個案。執法部門就指東方於3月1日遞交的信函已經收悉，並已交由網絡安全及科技罪案調查科跟進。

對於多次檢舉無一未被評為第Ⅲ類，各界議論紛紛。當局評級雙重標準，過往選擇性執法，2005年12月東方旗下《東方日報》及《太陽報》刊登Kelly Brook的打格性感相；《蘋果日報》同日亦刊登同一輯相，在港有售的外國雜誌《NOW》更是無遮無掩，完全沒有在裸胸打格，無包膠袋和無送檢，惟淫審處只將《東方日報》及《太陽報》的照片評為第Ⅱ類不雅物品，分別罰款1.5萬及1.2萬元。而刊登同一輯照片的《蘋果日報》卻被放生評為第Ⅰ類物品，東方被打壓後屢次上訴得直，付出大量人力物力才可討回公道。1994年12月，《東快訊》刊登一則廣告，內裏的「大衞像」照片被色情及不雅物品審裁處評為第Ⅱ類物品，經上訴得直後，被列為第Ⅰ類物品。