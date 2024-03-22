YouTube5鹹片僅評Ⅱ級 宣淫販賤又過骨

東方多番舉報 淫審雙標視肉無睹 美國Google旗下影片分享網站YouTube對其平台發布充斥海量色情、暴力及血腥的影片，從未收斂。東方傳媒機構（下稱「東方」）繼去年底後，鍥而不捨地就YouTube，分別致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處檢舉及投訴，其中於3月8日第6度檢舉的5條影片，包括裸體模特兒拍月曆及女子下體剃毛及熱蠟脫毛等，經電影報刊辦呈交淫褻物品審裁處後，結果淫審處昨公告，5條片僅暫定類別屬第Ⅱ類物品（不雅物品），確保18歲或以上人士才能觀看影片。對於淫審處視「肉」無睹，性器官任睇、陰部大特寫及動作淫穢均可「過骨」，未被評為第Ⅲ類淫褻物品，法律界人士及學者均質疑有關評級的標準，認為當局有必要檢討。

陰部大特寫 全程無打格 東方於3月8日，合共向警務處及電影、報刊及物品管理辦事處檢舉5條不雅影片，5段影片包括裸體模特兒在車房拍攝2024年月曆、女行為藝術家在畫作前展露性器官、模特兒在沙灘拍攝裸照、女子下體剃毛過程片以及女子比堅尼位熱蠟脫毛過程，全部影片都有陰部大特寫，全程都無打格。就東方的檢舉，電影、報刊及物品專員申請評級，淫褻物品審裁處昨日在報章公告，以上5條影片全部被評為暫定類別：第Ⅱ類物品（不雅物品），採取限制措施，確保18歲或以上人士才能觀看影片。

5影片評不雅 4條未下架 不過，本報發現有4條影片即使已被評級，惟昨日仍未下架，只有第5條涉及比堅尼位熱蠟脫毛的影片已不可再瀏覽。不過，部分影片涉及性器官特寫，以至女性意態撩人等色情畫面，但淫審處卻只將所有影片評為第Ⅱ類不雅物品，而非第Ⅲ類，一律禁止發布的淫褻物品。

曾擔任審裁委員小組成員的執業大律師龔靜儀指出，東方檢舉的YouTube影片明顯看到性器官，但只是獲評Ⅱ級不雅，事實上，Ⅱ級即18歲或以上人士才可以觀看，但她坦言：「好多時根本執唔到法，唔通要登入時入身份證資料？咁會唔會虛報？科技先進咗，上網好難有人喺隔籬睇住有無人犯法。」她又指，淫審處的評級會根據《淫褻及不雅物品管制條例》，並考慮「一般合理的社會人士普遍接受的道德禮教標準」，但除非是轟動的大事件，如藝人被偷拍，社會上有廣泛討論，否則評級便要視乎數名審裁員的個人道德標準。不過，因年期限制，現時淫審處較少資深審裁員，直言：「以前守住個道德標準守得幾好，依家有無降低呢就唔知啦！」

議員斥雙重標準 教壞細路 議員葛珮帆同樣認同淫審處標準不一，直言：「究竟憑咩定為第Ⅱ，咩係Ⅲ級？」而評級後亦沒有即時行動，將片段下架，認為不可接受。她又重申YouTube沒有年齡限制，小朋友或接收不良訊息。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，涉及裸露性器官的影片應當評為Ⅲ級，過去很多YouTube影片也沒有被評Ⅲ級，估計與評審員的準則不一有關，認為當局需要檢討。而多年前東方曾刊登一張外國明星照片，已打格處理的相片事後仍遭評為Ⅱ級，惟另一份報紙同一照片卻只是Ⅰ級，予人雙重標準之感，對比如今，即使沒有打格的裸露片也只是Ⅱ級，存在很大問題，不認為20年間社會進化到可以接納裸露性器官的影片只屬Ⅱ級。

根據《淫褻及不雅物品管制條例》，任何人如將任何經審裁處評定為第Ⅲ類的物品（只在暫定類別下經評定者除外），加以發布、管有以供發布及輸入以供發布，不論該人是否知道該物品已經評定為該類別，均屬犯罪，可處罰款100萬元及監禁3年。而發布第Ⅱ類物品的罰則，首次定罪，可處罰款40萬元及監禁一年，第二次或其後定罪，可處罰款80萬元及監禁一年。

東方多次檢舉YouTube不雅影片。 葛珮帆 裸模車房拍攝月曆 肛門陰部剃毛特寫 本報記者昨發現5條影片中只有1條已下架。 陳偉強 女子畫作前撥陰部 龔靜儀 熱蠟脫毛特寫陰部 女模沙灘拍攝裸照