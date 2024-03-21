冰鑑春秋：怕落得阿扁的下場？

「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」近日完工，最喜歡剪綵的民進黨卻一片靜悄悄，完全沒有想去湊熱鬧的打算。依循往例，陳水扁與馬英九卸任前都會到太平島視察宣示主權，蔡英文卻無聲無息，顯然不想去盡這最後的義務。非但如此，民進黨還對質疑蔡英文為何不去的在野黨倒打一耙，宣稱要求蔡英文去太平島這種「高風險區域」是居心叵測，是在和中共唱和，會影響區域穩定和平。讓人不禁疑惑，是太平島真的如此危險，還是有其他不能說的秘密？

過去扁馬視察太平島，除了美國爸爸很不高興外，其他南海諸國都只是草草抗議了事，也沒聽說誰計劃將飛機擊落，或是登島逮人，要說風險甚高，顯然站不住腳。而對扁馬來說，登島不僅是宣示主權，也是履行身為領導人的義務，所以儘管黨派不同，都獲得普遍肯定。現在蔡英文即將卸任，照理說就算惹得美國人不高興，2024年後也不關她的事了，以蔡英文向來甩鍋的個性，又怎會如此在意他人想法？思來想去唯一的可能，就是蔡英文有重大把柄被美國掌握，所以只能當個傀儡，沒有爸爸的指示，不敢輕易越雷池一步。

想當年陳水扁意氣風發，不聽美國指揮，到處點燃烽火外交，結果不僅被美國弄到無處可降落的迷航窘境，還爆出「海角七億」與陳致中美國房產的風波，最後落得鋃鐺入獄、手抖漏尿的下場。如沒有美國在背後提供資料，陳水扁在海外的資產，國民黨根本就沒有本事追查，所以阿扁會落到身敗名裂，就是美國人一手導演出來的。

蔡英文若想平安下莊，顯然最不能得罪的就是美國人！對她來說，只要聽話混完這兩個月就能海闊天空。如果你是蔡英文，會怎麼選擇？