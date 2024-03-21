橫眉冷看：不應以難倒學生為榮

昨日本欄談到，當代中國工業與服務業成績優良，是得力於「繡花精神」，這種精神大抵是不少人在孩童時代就培養出來。筆者是教育工作者，自己當過學生，如今每天都在教人，因此對教育的影響力感受尤深，談到這個話題，不期然會喋喋不休，今日也就繼續講下去。

小學至初中階段，內地學生跟香港學生的目標不同，尤其是優等生，內地的一批，往往以取得100分為榮，香港的優等生卻未必，只要成績位列前茅已然滿足，不一定要追求圓滿。所謂「少成若天性，習慣成自然」，中港兩地的人，在少年成長時期養成的習性，往後便幾乎變成天性，想改變也不容易。長大的香港人，中等之資者，工作但求過關便行；較優秀的一批，雖然也會追求工作成績卓越，但未必會力求完美，因此香港人從古到今，從未孕育出「繡花精神」。

香港學生的學習能力，不比任何地方的學生遜色，為甚麼香港的孩子們，卻較少會以追求滿分為目標？這問題大抵不在於學生，而是在於學校和教育工作者。不少香港中、小學的課後練習和考試卷，都愛互相攀比，以誰的題目更艱深、更能難倒學生為榮。我經常聽到朋友抱怨，他們跟在唸小學的孩子一起做功課，不時會被部分題目考倒，而這些朋友的學歷，大多是在碩士或以上。到中學文憑試階段，情況就更荒謬，以中國語文科為例，不少中文老師指出，部分閱讀理解的題目，非但自己不知該如何作答，就連看過考評局提供的參考答案，也不明白為甚麼該這樣作答。

香港學校的作業或考試偏愛以難取勝，儼然不想讓學生取得滿分。竊以為此風不可長，應及早革除。