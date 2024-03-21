筆下風雲：執笠三千 恐不止此

香港經濟依然未有起色。繼大昌食品市場結束所有門店、日式牛肉飯店加藤屋全線執笠，廿多年前以「地獄拉麵」闖出名堂的別府拉麵，其最後一間分店亦宣告結業。飲食業界預計，未來會有3,000間食肆排隊執笠，經濟寒冬未見盡頭。

當然，經濟轉差，背後原因眾多，例如受疫情打擊、市民及旅客消費模式改變、樓市股市欠佳、租金過高、人手不足、政府政策乏力等，但當中也包括業界不思進取。有些食肆過於斤斤計較，連提供一杯清水、一張餐巾都要另外收費，顧客心裏自然不好受。

現在食肆洗碗工稀缺，大部分都是交給外判工場清洗，或用機器清洗，卻洗得不乾不淨。筆者最近光顧連鎖式茶餐廳和粉麵店，餐具全部油淋淋黐𥹉𥹉，直接影響食欲。更遑論侍應態度冷淡，間接趕客。

再說到食品質素問題，誠然，香港的茶餐廳美食、街頭小食、精美粵菜以至海鮮，都能讓人食指大動，同時吸引旅客慕名光顧，但論到創新程度，則顯然不及內地了。深圳有飲品店去年推出「茅台拿鐵」，將中國的茅台與意式咖啡溝埋，結果出奇爆紅。兩款看似大纜都扯唔埋的飲料，卻被內地結合推出市面，創新程度令人意想不到。不管口味是否人人喜愛，新鮮感和噱頭十足，已是不爭的事實。

創新不足，守成有餘，香港這些年一直在食老本，彷彿不知人間何世，直到內地追趕爬頭，人人爭相北上消費，本港業界才如夢初醒。過去香港樓股皆旺，又受惠於內地個人遊政策，飲食業躺着也賺錢，但今時不同往日，現在經濟轉差，內地旅客不再大手筆豪買豪食，業界再不提升質素、創新口味，恐怕排隊執笠的食肆不止3,000間而已。