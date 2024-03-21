強詞有理：自娛自樂

由美國發起和主導的「全球民主峰會」，今年是第三屆，為了搞搞新花樣，改在南韓舉行，大概是分甘同味的意思。南韓難得可以在國際政治舞台上露臉，豈會放過大好機會，當然是全力以赴，只可惜全球民主峰會虛有其名，國際社會反應冷淡，不管如何大鑼大鼓，也吸引不了多少目光。有人以「三低」形容，輿論關注度低、國際影響力低、各方積極性低，可謂一語中的。老實說，美國若不是已經意興闌珊，根本輪不到南韓主辦。

拜登政府上台後，為了重振國際影響力，展示「美國回來了」，一力促成全球民主峰會，說是要構建價值觀同盟，以民主對抗威權。結果雷大雨小，峰會從一開始就成為笑話，短短3年已開到荼蘼，明年是否還能繼續舉辦，實在令人懷疑。今年南韓全力操辦這場大戲，到頭來只有30多個國家和非政府組織代表參與，幾乎全是美國的附庸，淪為自娛自樂的小圈子遊戲，全球云乎哉？民主云乎哉？

最搞笑的是，民主峰會壓根兒與民主無關。今年其中一個話題是探討人工智能助長假新聞和假資訊散播，對民主社會的威脅。西方國家借題發揮，批評中俄利用數碼技術等推行惡意宣傳運動。實際上，最熱衷於散播假新聞和假資訊的恰恰是西方國家，他們利用國際話語權妖魔化中俄，已到了無所不用其極的地步。這方面的例子三天三夜也說不完，單是針對新疆的所謂種族滅絕和強迫勞動，就已經夠駭人聽聞，這種謊言也只能騙騙白癡。

中國官媒指出，美國糾集所謂的全球民主峰會，實際是以民主之名行打壓他國、分裂世界之實。沒錯，美國花盡心思搞這麼多名堂，峰會也好，同盟也罷，無非都是為了孤立中國和俄羅斯等不願任其擺布的國家。過去美國登高一呼，應者雲集，許多國家願意聽其指揮，但時移世易，今天的美國已沒有這種影響力，除了那些附庸國，還有多少國家願意選邊站隊？連中東傳統盟友也漸行漸遠，何況是其他國家？

民主，民主，多少罪惡假汝之名而行。美國以「民主燈塔」自居，將世界各國劃分為民主和威權兩個陣營，其實正是最不民主的行為，充分暴露其虛偽雙標。別的不說，看看國會兩黨的惡鬥，以及拜登和特朗普兩位老頭的泥漿摔跤，就知道美式民主到底是怎麼一回事。