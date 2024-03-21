龍吟虎嘯：美特種部隊要參戰

據指，美國2023年財政年度國防授權法案，美國的特種作戰部隊去年起一直在台灣桃園市龍潭區基地「執行任務」，協調所有在台灣的美國特種部隊作戰任務，監督美軍在台灣的「高價值設備和訓練資源」。

由於金門二一四惡性事件，兩岸關係驟然緊張，大批大陸海警船已常態化巡查廈金、馬祖等水域，台灣當局長期聲稱的所謂「管轄權」、「執法權」已被剝奪；金門、馬祖等由台灣當局管治的現狀也有被徹底打破之虞，被大陸收回已不僅是猜測，這方面的部署正在緊鑼密鼓。

金門有3,000台軍駐守，大陸要想拿下，先可圍困逼其投降；若不降，那就要捱打，又根本沒得打。因此，美台面臨極為嚴峻的形勢，考驗「美台共同防禦」！於是，我們看到美國特種作戰部隊和美軍顧問近日已「長駐金門與澎湖的兩棲指揮中心」，要訓練3,000「台軍精銳部隊」，準備和解放軍幹仗。

消息說，美國特種作戰部隊進駐台灣的人數會愈來愈多，並將從美國陸軍第一特種部隊第二營A連抽調人員。美國國防部強調，這些舉動是美國對台灣的支持、承諾，表明美台的防禦關係堅如磐石。台灣「外交部」官員聲稱，這是美方基於《台灣關係法》及「六項保證」，「對台灣安全承諾非常堅定」。

美國特種作戰部隊長期進駐台灣，人數不斷增加，訓練台軍「共同防禦」，其侵犯中國主權、支持「台獨」、分裂中國的嚴重性，一點兒不亞於前美國眾議院議長佩洛西竄訪台灣。美國此舉，不但是武裝台軍、訓練台軍，而且是發出美軍大有可能出兵參加「海峽之戰」之信號。到時戰事一起，這些駐台美軍不可避免地要遭到打擊，等同參戰，五角大樓、參謀總部可下令大軍馳援，投入戰場。

美國特種作戰部隊的這些動向，再次敲響警鐘，兩岸「武統」一旦打仗，美軍會即時且深度參與，而當下的作用會令台灣當局更加決心「以武抗統」！