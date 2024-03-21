灣仔掃黃搜鳳樓 拘11北姑2俄妞

東九黑工盤據 跨部門拉17男女 跨部門近日展開掃黃及反黑工行動，在鳳樓林立的灣仔區搜查多個單位，拘捕13名女子；在東九龍區拘捕17人，當中包括內地人、孟加拉和印尼籍人士，涉及「違反逗留條件」等罪行。另外，昨日有市民在跑馬地目睹一名形迹可疑男子，在一大廈外牆棚架攀爬疑有不軌企圖。執法人員趕至調查，證實該名男子是持雙程證的內地人，懷疑他非法受聘為棚架工人及逾期居留。

灣仔區執法部門聯同入境處人員，早前根據線報及經調查後，本周二下午在區內展開代號「虎尾」的掃黃行動，突擊搜查駱克道及譚臣道多個樓上單位。行動中，人員檢獲一批證物，包括避孕套、漱口水及按摩油等，並且拘捕11名內地女子（21至38歲）及兩名俄羅斯籍女子（24及25歲），涉嫌「違反逗留條件」，所有被捕人士俱已被帶走調查。

此外，執法部門聯同入境處及勞工處人員，同日展開代號「冠軍」的反非法勞工聯合行動，在東九龍區多個罪案黑點拘捕17人（26至59歲）。被捕人士包括一名本地女子、9男3女內地人、一名孟加拉籍女子及3名印尼籍女子，他們分別涉嫌「未獲入境處處長授權而留在香港」、「未得授權在香港接受僱傭工作」、「違反逗留條件」、「逾期居留」、「誘使他人作不道德行為」及「使用偽造簽證身份書」等，均已經被人員帶走調查。

攀爬棚架 內地黑工斷正 另外，昨日早上7時許，有途人發現一名男子在大坑浣紗街33至45號一大廈的外牆棚架攀爬，由於懷疑有人企圖爆竊，遂報案求助。執法人員接報趕至，隨即登樓搜查，其後在大廈天台截獲一名姓沈（41歲）男子，經初步調查後，證實沈男為持有雙程證來港的內地人，懷疑他非法受僱任職棚架工人及逾期居留，隨即把他帶走並了解沈男的僱主身份。