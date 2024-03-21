外賣平台 3年涉450宗投訴

【本報訊】近年網上點餐平台風行，市民足不出戶就可享用送餐服務。然而，消委會早前實測了6個網上點餐平台，發現部分平台的食物價格、運費、送遞時間和客戶服務存在問題，例如有些食物在平台上的價格比顧客到食肆外賣自取的價格高達八成、有些送餐員沒有通知客戶就把食物掛在門外，以及有些平台的遲到率高達三成等。議員梁美芬昨日在立法會會議中，向當局提出質詢，包括網上點餐平台服務的市場規模、用戶數量及投訴數字等。當局回覆指，過去3年涉及相關投訴逾450宗，而向海關舉報涉及違反《商品說明條例》的數目就有逾80宗。

商務及經濟發展局綜合回覆提問時指，在2021、2022及2023年，食環署處理涉及網上外賣平台的食物投訴個案數目分別為138宗、170宗及147宗，總數為455宗。另外，海關在上述年份接獲有關在網上平台售賣食品及飲品並涉嫌違反《商品說明條例》（第362章）的舉報數目為23宗、19宗及42宗，總數為84宗。環境及生態局沒有統計網上點餐平台服務的市場規模、用戶數量以及其他國家或地區的相關數據。

逾80個案有關商品例 在食物安全風險方面，食環署在2022年11月推出了餐飲外賣及配送服務實務指南（指南），訂明處理和配送即食餐飲時的基本衞生和食物安全指引，供食物業處所和外送服務承辦商等業務經營者參考及遵行，以減低出現食源性疾病的風險。現時有超過1,000間食物業處所和3個主要外送服務承辦商確認落實遵行指南。