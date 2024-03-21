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硬撼私家車 騎警送院
人員在場調查。（陳嘉傑攝）
【本報訊】昨日下午3時許，一輛警察電單車沿荃灣國瑞路駛出德士古道北期間，與一輛私家車意外相撞。救護員接報趕至，發現一名男警腳部受傷，他接受敷治包紮後，再由救護車送往仁濟醫院接受治理。私家車姓呂（33歲）司機沒有受傷，在場協助調查後駕車離去，至於事故原因及經過有待進一步調查。
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