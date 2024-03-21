學生自殺增 議員促設專組研正向教育

【本報訊】本港學生壓力爆煲，學生自殺問題嚴重。立法會昨通過全面落實正向教育，締造幸福校園的議員議案。提出議案的教育界議員朱國強指在考試主導的模式下，學生產生比較文化，而比較會令人失去狀態和效能，直接影響自我價值感，加上各種壓力，學生幸福感大受影響，學生抑鬱以及自殺個案有增無減。

朱續指，根據教育局提供數據，去年頭11個月就有31宗自殺身亡的個案，創5年來新高，另有數據指每100學生就有3個想過輕生，超過一人曾經企圖自殺，情況令人非常憂慮，不少學生以及家長都承受不少壓力，為成績催谷，學業以外的表現似乎就不重要，面對學生自殺成風，當局有否想過如何優化評估的範圍，成績表以及升學制度。他建議當局成立專責部門或委員會研究正向教育，提升學生幸福感，制訂目標以及行動；優化考核及家課程等，降低比較文化帶來的影響；增加老師以及社工的專業水平等。

教育局局長蔡若蓮指落實正向教育，增撥資源並不能達致目標。因為正向教育和幸福校園的締造，需要持份者共同努力。鑑於教師是落實正向教育的關鍵因素，局方會加強相關培訓，在2023至2024學年為老師及輔導人員額外提供40個工作坊，提升照顧有精神需要學生的知識和技能。

陽光專線支援教師精神健康 至於老師的精神健康，則設立教師陽光專線，舉辦管理壓力和促進身心健康的課程。家長方面亦要有良好的管教技巧。對於收集懷疑自殺的學生數字，由於企圖自殺者同家長多數不願意向學校報告其情況，故學校數字同執法部門主理的個案不一，但局方一直會為已知的企圖自殺的同學提供協助，會通過跨部門協作，適時介入並予以支援。