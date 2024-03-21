全世界鬥幸福 港排名跌至86

社會氛圍負面 經濟裹足不前 香港樓價高企、生活壓力極大，港人幸福指數一直偏低。過去一年雖然全面復常，但最新一份由聯合國旗下機構進行的2024年版《世界幸福報告》，再次評比香港的幸福指數向下滑，由去年82位跌至最新86位，得分僅6.06，連跌3年。報告認為芬蘭是最幸福的地方，該國連續7年蟬聯榜首，成為世界最幸福國度；內地排名60，本港競爭對手新加坡排名30。學者分析認為當下香港的社會氛圍較負面，移民潮令不少人有離愁別緒，經濟不景又令很多打工仔感到壓力及不開心，促港府多關愛大眾，回應民間訴求。

昨日為國際幸福日，聯合國旗下可持續發展解決方案網絡（SDSN）與多個機構，聯合發布2024年版本《世界幸福報告》，在143個國家及地區中，新加坡以6.52分排第30位，台灣緊隨其後以6.5分排第31位，日本與南韓分別以6.06分及6.05分進佔第51及52位。內地今年則以5.97分排第60位，較去年排第64位有所上升。香港的排名較俄羅斯、柬埔寨、印尼等遜色，僅較伊拉克、尼泊爾及老撾為佳。

芬蘭蟬聯榜首 星洲排30 榜首則是芬蘭以平均分7.7分傲視各地，其次為丹麥、冰島、瑞典、以色列、荷蘭、挪威、盧森堡、瑞士及澳洲，當中澳洲去年未入十大。至於排名最後的兩個國家分別是黎巴嫩、阿富汗，僅得平均2.7分及1.7分。幸福榜上，美國和德國的排名首度跌出20強，美國由去年第15名跌至第23名，德國則排名第24，中歐國家的幸福排名普遍上升，例如捷克、立陶宛、斯洛文尼亞等。

香港大學社會工作及社會行政學系總監葉兆輝相信，本港幸福指數表現與社會氣圍較負面有關。近年移民潮不斷，港人經常見證親友遠去，社會充斥離愁別緒，而經濟看淡、倫常慘案及市民輕生情況又時常發生等，再加上，近年的出生人數未有明顯增加，變相沒太多事情「沖喜」，令社會大眾較感到不開心。

葉認為，要令港人感到幸福，必先思考如何令市民對未來充滿盼望，舉例較高分的國家普遍社會相對平等，貧富不會太懸殊，年輕人充滿機會發展所長等，促請港府多關愛大眾，支援弱勢，回應大眾訴求等。

聯合國自2012年起公布《世界幸福報告》，報告以美國市場研究公司蓋洛普的數據為基礎，再由牛津大學領導的全球團隊分析結果。除了受訪者自我評分，報告亦會計算人均本地生產總值（GDP）、社會援助、預期壽命、自由度、慷慨度及清廉印象程度評分在內，最終得出總分，再依照高低排名。