涉發訊息威脅東方女職工 49歲店務助理5‧14再訊

【本報訊】任職店務助理的男子於去年的3個月內，涉嫌反覆向東方傳媒機構一名女職工發送威脅訊息。該男子及後被捕及檢控，昨日於粉嶺裁判法院提訊。被告被控一項「使用電話傳送威脅性質的訊息」罪，暫毋須答辯。裁判官按控方申請，把案件押後至5月14日再訊，待索取被告的兩份精神科醫生報告，以了解被告是否適合答辯，期間被告續准保釋候訊。

涉案49歲被告陸偉漢，報稱店務助理，被控一項「使用電話傳送威脅性質的訊息」罪。被告昨日在一名年長女親友陪同下出庭，架上膠框眼鏡的被告應訊時表現平靜。控罪指，被告於2023年6月10日至9月22日期間，首尾兩日包括在內，在香港使用電話向一名女子傳送威脅性質的訊息。

待索精神科報告 續准保釋 控方表示，希望可先提取精神科醫生報告，以了解被告是否適合答辯，並希望將案件押後，控方不反對被告繼續保釋。裁判官批准案件押後以便索取報告，被告續准以3,000元現金保釋，但不得直接或間接接觸控方證人。案件編號：FLCC 614/2024