東呼即應：「夫婦車牌」放閃 甜蜜滿瀉

【本報訊】熱戀中的情侶難免高調放閃，希望與更多人分享他們之間的甜蜜。除了常見的一起穿情侶裝，車牌號碼是新興的一種見證彼此的山盟海誓。就以經典的車牌「1 L0VE U」為例，當年就以高達140萬元成交。

網上流傳的照片可見，有兩架私家車在停車場內並排而泊，左邊一架車牌帶有「MR」，右邊一架的車牌則有「MRS」，一個Mr一個Mrs非常甜蜜。不過，有網民質疑，萬一夫婦日後離婚，MR固然仍然是MR，但MRS的車牌該如何處置？豈不是對女方很不公平？《東呼即應》認為，這些人那麼悲觀，活該看不到由治及興帶來的好處。不妨想像一個畫面：某先生某太太駕一輛車，另一對某先生某太太，也就是他們的兒子和兒媳駕另一輛，全家人結伴郊遊，難道不是很溫馨嗎？