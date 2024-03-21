東呼即應：踩公路防意外生 單車須刷存在感

東呼即應分享專家經驗 教打招呼遠危險 為實踐節能低碳生活 ，愈來愈多人開始以單車通勤，亦吸引不少年輕男女踩單車。不過，在馬路及公路上踩單車頗危險，隨時淪為「道路炸彈」，「東呼即應」探討踩單車的安全問題。有經常在公路踩單車的車手提醒，除必須做足安全措施，同樣重要的是加強與其他司機溝通，例如停燈時打招呼、微笑，確保對方知道自己的存在。有議員建議強制所有踩單車人士，必須佩戴頭盔。

近年涉及馬路和公路的單車意外頻生，單在今年二月份，就發生兩宗公路單車的交通事故，其中一宗事主年齡只得27歲，懷疑很久沒有踩長途單車而喪命；而另一宗則因失控自炒導致昏迷。有數據顯示，發生在行車道路的致命及嚴重單車意外比率，介乎45%至67%，明顯較單車徑和其他地點更高。不過，法例沒有訂明公路不許踩單車，更何況「刺激」的運動，也一定會有一班捧場客。究竟在公路踩單車要留意哪些安全貼士？單車手又如何令其他汽車司機，留意到他們的存在？

停燈時向司機微笑 曾經以單車環遊世界的劉錦滿認為，不是每條公路均適合踩單車。如果可退而求其次，寧願繞路亦不要選擇高速公路踩車。以龍翔道為例，雖然可以踩單車，但由黃大仙至葵涌，他更建議選擇經由石硤尾，避免以身犯險。近期公路單車意外頻生，根據運輸署紀錄顯示，去年在行車道路發生、涉及單車的交通意外共841宗，佔整體交通意外宗數的5%。為避免人車爭路的情況出現，劉錦滿提醒，在單線可轉左或直去情況下，建議單車人士在停燈時，謹記不要停在閘角路邊，應該停在路口中間，以減低意外發生。他又建議，踩單車人士要多花時間，領略馬路文化與規矩，多與司機溝通，例如停燈時打招呼、微笑等，確保對方知道自己的存在。

議員倡強制戴頭盔 運輸署去年有意就道路安全法例作出修訂，當時議員林哲玄建議，強制踩單車人士、機動三輪車司機和乘客，以及電單車側車的乘客佩戴頭盔。本身是醫生的林哲玄受訪時表示，以往做實習醫生時，每晚都有人因踩單車意外而入院，其中不少因無戴頭盔，導致頭部嚴重受傷，甚至醒不過來、死亡或變植物人的個案。現時在馬路上，經常看見踩單車人士不守交通規則，而衝紅燈、逆線行駛等可說是司空見慣，非常危險。林認為，若香港要發展為「單車友善」的地方，除了教育、宣傳、執法及法例提升之餘，配套亦要做好。

發展局於前年宣布，致力推展荃灣灣景花園至屯門掃管笏段的單車徑，完善「新界單車徑網絡」。而新一份《財政預算案》指出，政府須把基建工程開支，控制於財政上可持續的水平，而正在前期規劃或構思階段的項目，會因應項目重要性等因素調整推展進度。發展局高官早前接受電台訪問時表示，拖延多時的荃灣至屯門單車徑，部分工程施工計劃需要推遲。《東呼即應》認為，以單車發燒友的立場，香港單車徑只有那幾條，且斷成一截截，相當掃興。然而，光是一段荃灣到屯門的單車徑，也一拖再拖，更遑論未來計劃增設單車路駁通全港、圍繞九龍新界，也不知道要等到何時。

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