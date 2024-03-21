調查：40%僱主未來3個月增人手

【本報訊】本港社會環境轉變，失業率一直在低位徘徊。有人力資源公司昨日發表今年第二季就業展望調查報告，結果顯示四成受訪僱主預計未來3個月會增加人手，25%會縮減人手，另有34%未有計劃在來季調整現時員工數目。而經季節性調整的數據顯示，來季淨就業展望指數為正15%，按年和按季分別下跌15%及14%。

人力資源服務供應商萬寶盛華大中華，就第二季就業展望，訪問了一共525名僱主。該公司高級副總裁徐玉珊指，香港就業前景保持正面，但受到外圍息口環境及國際地緣政治衝突的影響，經濟增長放緩，僱主招聘意欲變得較保守。她預期本港失業率未來一段時間仍然會在低位徘徊，處於3%以下，其中的原因包括本港旅遊業復甦，帶動本港經濟，而本港最新的失業率維持2.9%。

她指零售及保安行業繼續有較顯著的勞工短缺問題，當局去年推出補充勞工優化的計劃，但實際效用仍然有待觀察。而企業為保持靈活性及成本考慮，會將部分工種外判，觀察到短期員工數量按年增加兩成。而政府推動舉辦盛事，會帶動餐飲及零售等行業，預料短期人手需求繼續存在。

飲食金融業料加薪4% 至於今年僱員調薪方面，她預期今年僱員平均加薪幅度與早前預期的3.3%相若，已高於去年0.5%，而飲食業及金融科技業分別平均加薪4.2%及4%。至於因轉工的薪酬加幅按年及按季均有下調，只有5%至10%，相信與經濟增長未如預期快，導致招聘步伐放緩有關。