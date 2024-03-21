立會通過臨撥決議案 涉1675億

【本報訊】立法會大會昨通過《公共財政條例》動議的擬議決議案，旨在申請臨時撥款，以便政府在2024年4月1日至撥款條例實施前繼續獲得所需資源，臨時撥款額逾1,675.4億元，支付的主要開支包括醫管局的78億元資助金、向5萬個綜援受助家庭及8萬名公共福利金受惠人士發放約7億元等。

議案動議人財經事務及庫務局局長許正宇表示，按照今年時間表，立法會將在4月24日的會議上恢復2024年撥款條例草案的二讀辯論，以及在今年5月8日的會議上進行三讀，因此2024年撥款條例將不會在5月8日前實施。

他指臨時撥款額可以應付政府約兩個月的運作需要，金額合計逾1,675.4億元，約相當於2024年撥款條例草案下撥款總額的27%，當中就經常開支分目一般會申請全年款額的20%，非經常開支及非經營開支申請的臨時撥款額為100%。在2024年至2025年財政年度開始後的一個星期，他指政府需要支付的主要開支包括為，醫管局的78億元資助金、向5萬個綜援受助家庭及8萬名公共福利金受惠人士發放約7億元、向教會資助大學發放約17億元補助金、向740所幼稚園發放5.59億元資助金及向退休公務員發放6.8億元退休酬金等。