啟德體育園欠透明 議員憂變大白象

【本報訊】耗資300億元興建的啟德體育園即將落成。政府指示體育園多個場館及主場館主體結構已經完成，預計啟德園區可在2024年底落成。有議員指目前體育界對啟德體育園資訊有限，對此感戰戰兢兢，憂落成後成「大白象」工程。

政府在今年年初指啟德體育園將於本年底分階段落成，有議員昨日在問到有關工程的進度為何，以及竣工時間表，又指體育園的主場館可容納高達5萬名觀眾，當局有否評估體育園在餐飲及其他配套設施上，是否有能力提供合理水平的服務。

主場館主體結構完成 文化體育及旅遊局副局長劉震回覆指，現時啟德體育園公眾運動場、室內體育館，主場館主體結構都已經完成，啟德體育園正進入最後施工階段，預計啟德園區可在2024年底落成。

該議員續指目前體育界對啟德體育園資訊有限，對此感戰戰兢兢，擔心在社會討論的情況下工程會變成「大白象」工程，又表明不希望日後如果活動數量不足會將責任推至承辦商，問到政府早前指會成立的高層次委員會何時會成立。劉震回應指啟德體育園諮詢委員會預計在4至6月間成立會邀請各界加入。

議員陳沛良則關注體育園營運開支所費不菲，當局有否估計需要辦多少場活動才可以收支平衡。劉震指在與營辦商簽訂合約期間，已要求營辦商在一年內要舉辦數場指定活動。另一議員陳健波指過去多項活動均有參加者反映活動信號差的問題，問政府會否採取措施加強網絡，劉震指會盡力確保5G有完善覆蓋。

議員梁毓偉問及政府有否計劃協助香港球隊參加內地CBA或中超的比賽，並以啟德體育園作為主場館。劉震回覆指政府一直致力協助本地球隊參加比賽。