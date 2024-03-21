C牌電工短缺 VTC辦課程培訓

【本報訊】電力設施需求殷切，連帶負責較大型電業工程的「C級」人員需求亦大增，但全港現時有超過7.7萬名註冊電業工程人員，持有「C級」牌照的只佔2,300人，該類工程人員供不應求。由於「C級」註冊考試難倒不少「紅褲仔」出身的資深「師傅」，有職業教育機構開辦「電力工程大師級專業文憑」，冀能填補行業人才短缺的問題，但該課程每年只能取錄20名學員，首屆課程更只有17人，學員一旦完成課程並考獲C牌，可望晉升為總技術主任或總地盤監督，月薪可達5萬至6萬元。

每年取錄20人 首屆僅17名額 本港現有「C級」牌照電業工程人員只有2,300人，較小型電業工程牌照即A牌、B牌註冊人員要考C牌，需參與機電工程署舉辦的「C級」電業工程人員註冊考試，試題包括多項選擇題及文字題，考生需以文字回答電機和電力系統的設計、對安裝、測試和校驗電力裝置認識等4大範圍的問題，或考倒眾多低學歷的從業員。

職業訓練局（VTC）今年開辦「電力工程大師級專業文憑」，將「C級」考試範圍分3學期教授，課程由行業專家傳授高階的電力理論，並邀請電業工程公司專員人員訓練學員技術，評估分3次進行，學員毋須一次過溫習整個考試內容，專注單一項目，亦能紓緩過往考試「一試定生死」的壓力。

職訓局表示，由於報讀人需具較高的學歷和工作經驗，預期每年只取錄20個學員。而首屆課程17位學生之中，中五畢業的高啟漢已入行逾20年，由低做起，是行內俗稱的「紅褲仔」。他指，在課堂上能吸取最新電力安全需求等知識，並學習管理和培訓，期望完成課程能有更好的職場發展。