找換店匯款致戶口凍結 161人求助

【本報訊】不少市民視找換店提供的匯款服務合法和安全。然而，據報近期有不少市民經找換店匯款至內地個人銀行户口後，款項或銀行户口遭到內地公安部門凍結。當局指2023年海關共接獲161位人士，有關匯款給銀行戶口遭凍結的求助，涉及款項1,070萬元人民幣，經過海關介入之後，目前有94位求助人透過雙方協商，處理有關情況，涉及金額大約為幣690萬元人民幣。

議員黃國昨在立法會口頭質詢在過去5年有多少宗相關求助以及多少得到解決，詢問有何措施監管找換店提供的匯款服務，以確保有關服務符合內地與香港的法規，又指當局會否深化與內地的溝通協作，以確保內地與香港資金流通和匯款安全。

財經事務及庫務局局長許正宇回應時交代上述數字外，又指若發現持牌人違反打擊洗錢條例以及相關指引規定，海關可以就此提出刑事檢控或向持牌人施加行政處分，包括公開譴責、命令持牌人採取補救措施、繳付罰款、對持牌人私家額外牌照條件。

他又指海關已制訂金錢服務經營者牌照指引，以及打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引，確保持牌經營者遵從客戶審查、備存紀錄、妥善處理客戶款項以及其他發牌規定，海關亦會安排定期突擊巡查，對於業務有比較高風險的金錢服務經營者，海關會施加特定牌照條件，以保證消費者利益。

市民難掌握是否持牌 另一議員陳克勤表示，最近收到求助指因要匯款給內地家人，到附近找換店匯款，內地親友收取多次小額款項後戶口被凍結，他指小市民未必能掌握找換店是否持牌經營者，且即使是持牌經營者，匯款時都可能會出現款額或戶口被凍結的情況。許稱，市民選擇金錢服務機構時，應考慮整體因素，包括牌照情況、交付渠道、商譽等，不應只考慮匯款成本。