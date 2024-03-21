李宇軒：重光團隊為求眾籌 用「制裁港共」博眼球

Mark Simon邀請成與會者 冀美參議員「做啲嘢」 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。偷越邊境12名香港人蛇之一的「香港故事」成員李宇軒續以從犯證人身份作供。李宇軒說，2019年9月黎智英「左右手」Mark Simon曾邀請他跟訪港的美國參議員見面，以其所知此行是希望美國「做啲嘢」。李亦談及，為吸引人捐錢，「重光團隊」在網站中文頁面用上「制裁港共」等字眼。

李宇軒供稱，「重光團隊」是一個由港人組成的鬆散組織，沒有會章或會員制度，惟彼此有共識是為香港爭取自由民主。李承認，「重光團隊」所辦的部分活動與制裁有關，部分成員認同制裁，但不同意該組織是為了制裁而成立。就着第3次名為「G攬」的眾籌登報行動，李指眾籌平台將籌得的金額轉帳予黎智英助理Mark Simon，然後Mark Simon再分多次將款項轉到名為「The Project Hong Kong Trust」的信託基金。

李宇軒續指，「G攬」眾籌完結後，他及本案另一名認罪被告、法律助理陳梓華等人商討，眾籌登報是否爭取民主的最好手段，最終陳及李決定不繼續辦登報；至於部分人想繼續登報便離開「G攬」團隊。2019年9月，他成立了名為「香港故事」的公司，原因之一是考慮到眾籌活動中，或需開立社運組織帳戶來處理眾籌款項。

安排英議員來港觀察示威 控方展示「重光團隊」網站的截圖，顯示一份題為「全球登報制裁港共眾籌活動」的「G攬」眾籌收支表。李宇軒昨指，為鼓勵讀者捐錢，他們在收支表中文版用上「制裁港共」這較花哨（flowery）的字眼，而英文版用字則相對溫和。網頁亦列出「重光團隊」過往所做的事，包括邀請英國國會議員Bob Seely於2019年8月31日到港觀察示威。就着此事，李昨指從「攬炒巴」劉祖廸一方得知Bob Seely欲親身落場看示威，他們於是安排相關事宜，使費由第二次眾籌所得款項包辦。

控方之後展示與案相關WhatsApp對話截圖，顯示2019年9月29日，陳梓華開立名為「Coffee on Sunday」的群組，成員有李宇軒及Mark Simon。Mark Simon在群組中，提及美國參議員Rick Scott訪港。李宇軒昨供稱加入群組後，他才知道Mark Simon是陳梓華「嗰邊」的人，亦是黎智英的左右手。Mark Simon邀請他跟Rick Scott在半山見面。據李的理解，與美國參議員見面是希望美國「做啲嘢」，回應當時香港的情況。李憶述，見面當日，他向Rick Scott簡介眾籌行動，同時表明希望美國及對方「做啲嘢」。當日是他第一次見Mark Simon，兩人沒有交談，他只知對方「肥肥哋」。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另外單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

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