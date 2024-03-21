醫健：老有所醫：「蛇針」保護率可達逾9成

近年愈來愈多人關注「生蛇」，其實生蛇即「帶狀疱疹」，它的前身是小時候患過的水痘，出水痘時一般會出疹及發高燒，康復後看似無大礙，但其實水痘病毒有機會藏於身體的神經線內，只要在某段時期抵抗力較弱，例如工作疲勞休息不足，這些潛伏多年的病毒便有機會再度作惡，引起皮膚出水泡紅疹，患處通常是身體其中一側，沿着神經線出疹，所以俗稱「生蛇」。

很多人覺得生蛇是老人家專利，其實老人家固然較常見，但主要是抵抗力的問題而不是年齡問題。事實上生蛇近年有年輕化趨勢，任何人只要休息不足夠，抵抗力變差都有機會生蛇。

老人家一旦生蛇，病情平均會較嚴重，甚至有機會有併發症，所以絕不能掉以輕心。但較年輕人士生蛇同樣有機會有併發症，最主要是後遺神經痛，即生蛇的位置持續痛楚，以月計甚至年計；如果「蛇」是「生」於眼睛附近，更有機會影響角膜和視力，所以生蛇應該盡快求醫接受抗病毒藥物治療。

籲50歲以上打2針預防 至於生蛇是否可預防？答案當然是可以的。首先，日常注意多休息，飲食健康，適量運動，增強身體抵抗力，打兩次針。其次就是「蛇針」，即帶狀疱疹疫苗，保護率可達九成以上。現時不少醫學建議，凡50歲或以上人士不論男女，亦不論曾否生蛇，都可打「蛇針」預防生蛇及併發症。所以這條「蛇」絕對有得避。皮膚科專科醫生 陳厚毅

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