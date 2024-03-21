研究：鼓勵探索人生意義 有助青年戒毒

【本報訊】香港青年協會昨公布一項有關102名吸毒及戒毒康復的研究，發現鼓勵吸毒青年探索人生意義，有助逾九成吸毒者減少吸毒頻率，當中有近八成吸毒個案更能成功戒毒。有16歲開始吸毒的青年曾經毒不離手，亦參加過其他戒毒計劃，惟參加青協的計劃後，自感找到人生意義漸遠離毒品，目前更與志同道合的過來人組成了拍攝團隊，宣傳禁毒訊息，幫助青少年預防毒品。

青協自2019年5月，推行為期3年的意義中心取向抗毒計劃，支援青年探索人生意義和處理人際關係，還與城市大學合作研發適用本地的輔導工具及評估成效。計劃分「高危吸毒者」和「吸毒者及戒毒康復個案」兩個組別。研究的統計指，有95.8%的吸毒個案能減少吸毒頻率，更有77%的吸毒個案能成功戒毒。

戒毒康復者阿輝早在16歲就已開始吸毒，曾吸食如K仔、可卡因等各種毒品，曾經毒不離手，也曾嘗試戒毒，但數十次戒毒後仍然復吸，最後一次是在戒毒院舍戒毒。他出院後參加此計劃，到目前為止沒有再吸過毒。阿輝稱，透過計劃讓他找到了自己人生的意義，即用自身經歷讓青少年遠離毒品。目前更與志同道合的過來人組成了拍攝團隊幫助其他人，阿輝說，在吸毒時失去了包括家人在內的所有人的信任，也為他的身體帶來了十分嚴重的問題。但現在他認為自己的工作十分有意義，還獲社工推薦參與嘉許計劃並獲獎，使他更堅決地遠離毒品。