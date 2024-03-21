檢獲私煙連年倍增 死撐不嚴重當局捱轟

加稅未收實效 研設標籤辨完稅產品 新一份財政預算案提出加煙稅，把每支香煙增加8毫子，立法會昨首讀及二讀《2024年應課稅品（修訂）條例草案》。政府連續兩年上調煙稅，煙稅佔零售價比例升至約七成。有議員昨在立法會質詢控煙措施，質疑政府指私煙不嚴重的說法，又批評控煙辦平均每年只有3宗檢控派發私煙傳單的人士，要求政府交代「佢哋嘅工作係咪失敗？」另有議員指針對私煙政策有漏洞，促善用科技執法。政府回覆指正考慮在每一件已完稅的煙草產品上加入海關標籤。

對於政府指私煙情況不太嚴重，批發及零售界議員邵家輝直言政府2019年只檢獲價值5億多元的香煙，到2023年當局卻檢獲價值22億元的香煙，達原本4倍，「所以我唔係好明點解副局長話私煙情況唔多」，又指控煙辦4年只抓到12宗派發私煙傳單的人士，平均每年只有3宗，質疑政府如何評價控煙辦的工作，反問「佢哋嘅工作係咪失敗？」要求當局解釋原因。

控煙辦被質疑工作失敗 衞生官員反駁，指私煙多少不與煙草價格或煙稅掛鈎，舉例指澳洲煙稅為80%以上，但當地私煙數量非常低，證明重煙稅國家多不等於私煙量增加，指檢獲數量增加是因為海關採取更有效的執法策略，現時亦無證據顯示增加煙稅後市民大量購買私煙。至於控煙辦，政府只能在派發傳單時執法，純粹管有傳單不能檢控，因此控煙辦會與其他部門加強合作。

該官員補充稱，自今年1月起，控煙辦已經聯同警方、房屋署及海關在公共屋邨採取聯合執法行動，拘捕涉嫌派發俗稱「點心紙」的違法人士，年齡最細只有14歲，控煙辦已加強巡邏，同時每月在網上移除約50個販賣煙草產品的網址。

葛珮帆促善用科技執法 議員葛珮帆認為目前私煙政策有漏洞，非每個批次都有號碼，售賣私煙的人士只執一張批文便可以賣大量私煙，問政府是否有計劃用科技處理私煙。衞生官員回覆指海關正積極研究在每包或每件吸煙產品上，印上特定標籤以作識別，並會加強內部資源調配，加強打擊私煙工作。

醫療衞生界議員林哲玄指當局現時加煙稅方法為增加實數，隨煙價上升，煙稅佔煙價百分比會下降，直至今天仍不到世衞建議的75%，問到政府會否考慮採取從價稅項，衞生官員回覆指當局正考慮採取新措施確保稅項佔零售價75%。