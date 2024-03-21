延落馬洲通關時間 待與內地商討

【本報訊】當局在農曆新年期間實施特別通關安排，外界關注當局未來會如何加強往來口岸的交通服務，議員劉國勳昨在立法會上指現時羅湖與落馬洲的人流差不多，冀落馬洲開放時間與羅湖看齊，而運輸及物流局局長林世雄指，落馬洲支綫與羅湖過關人數差距小，但落馬洲有的士、專線小巴等，所以仍然有差距，未來會改善落馬洲支綫人車直達的情況，至於口岸通關情況則要與內地商討。

假期在即 客運安排惹疑 議員譚岳衡昨在立法會質詢港鐵會否在節假日或過境高峰期根據實際乘客量作出適切安排，又問及本月底將迎來本港復活節以及內地清明節，加起來超過一個星期，詢問當局在交通方面有何安排。

林世雄表示，清楚跨境繁重日子需要加強交通服務，而平時假期也會增加服務，如上周六也加強了早晚時段的東鐵綫服務。至於是否延長通關情況，或要視乎是否有夜間活動，會再作考慮，有何新消息會通知公眾。

議員吳秋北問及有否應急機制，人潮高峰時如何啟動應急機制。議員陳月明則指新田居民難以直達落馬洲月台乘車到市區，事情維持10多年毫無進展。政府指會視乎需要與內地商討延長陸路口岸通關時間。林指當局有緊急機制，會有應變方案。又強調會跟進新田直達落馬洲問題，會做適當安排。